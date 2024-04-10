Премьер-министр РФ подписал распоряжение о продаже федеральной дачи в Красноярске компании «РусГидро»

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В распоряжении указано, что речь идет об участке на Лесной, 171. Его площадь составляет 10,4 тысяч квадратных метров. Кроме дачи, здесь находятся еще пять построек.
В ближайшие полгода Росимуществу нужно оценить рыночную стоимость недвижимости, заключить с «РусГидро» договор купли-продажи и передать здания в собственность организации.
Покупка построек связана с переездом головного офиса компании в Красноярск. После того как в новом офисе «РусГидро» закончатся внутренние работы, там разместят 1500 рабочих мест. Ожидается, что он откроется в конце декабря.