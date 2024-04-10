Никитин поручил проработать вопрос о зарплатах работников «Хохломской росписи»

Работникам «Хохломской росписи» поднимут заработную плату по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Об этом сообщается в телеграм-канале главы региона.
Губернатор посетил предприятие, расположенное в Семенове. Глеб Никитин напомнил, что сейчас «Хохломская роспись» находится в областной собственности. По указанию губернатора профильные ведомства разработают меры по увеличению дохода сотрудников предприятия. Будут учитываться стаж, сложность задач и авторство.
С работниками Никитин обсудил условия труда и необходимость повысить производительность.
Ранее мы писали, что фабрика «Хохломская роспись» выпустит предметы интерьера с российским дизайнером.