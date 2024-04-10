Дмитрий Азаров поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Сегодня сплоченность и единство людей разных национальностей и конфессий особенно важны для сохранения целостности и независимости России. Наши земляки-мусульмане героически сражаются в зоне специальной военной операции, отстаивают традиционные духовно-нравственные ценности, право россиян выбирать свой путь и свое будущее в соответствии с нашими представлениями о благе и справедливости, добре и зле.