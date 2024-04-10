Адвокат красноярского депутата Сергея Натарова подал жалобу на судью из-за сомнений в его объективности

«Судебные заседания в деле Натарова назначаются один за одним нон-стопом — за все время он будет этапирован на 143 судебных заседания, не считая количества этапирований для ознакомления с делом, при этом судья оставляет без внимания состояние здоровья Натарова. Длительное содержание в автозаке и конвойном помещении суда каждый раз сопровождается приступами тяжелого заболевания и вызовами скорой помощи. Объективность и беспристрастность судьи являются обязательными условиями надлежащего осуществления правосудия», — добавил защитник.