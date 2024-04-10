Иркутскую школу наградили за помощь СВО

— Наша школа была построена в 1989 году, сейчас в ней учатся 1030 человек. Школа, можно сказать, социокультурный центр Топкинского, ведь наш район является уединенным. У нас очень отзывчивые ученики и родители. На базе школы функционировал поисковый отряд «Наследие», есть музей, в котором представлены экспонаты, найденные на раскопках. Мы с первых дней помогаем бойцам на СВО, у нас даже есть благодарность от губернатора. Собрали уже около тонны гуманитарной помощи, отправили в первую волну. Учителя и родители организовали мастер-класс по вязанию носков для бойцов, делали блиндажные свечи. Дети пишут письма для солдат. Вадим, который является участником СВО, обратился с просьбой помочь необходимыми вещами, которых не хватает бойцам, — это антидроновые одеяла, антенны, сотовые телефоны, наборы инструментов, тактические рюкзаки, шарфы разведчика, ноутбук. На наш призыв о помощи откликнулись все классы, и собрано около 300 тысяч рублей, — рассказывает директор школы Ольга Пискунова.