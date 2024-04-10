Иркутскую школу наградили за помощь СВО

Вадим с 1-го по 11-й класс проучился в иркутской школе № 50, что в микрорайоне Топкинском. После окончания школы поступил в Дальневосточное высшее военное общевойсковое командное училище. Успешно получил высшее образование и по распределению попал в морскую пехоту. Сейчас защищает рубежи Родины на СВО. На днях он приехал вручить родной школе награды.
— Я офицер Северного флота 61-й бригады отдельной гвардейской морской пехоты, сейчас принимаю участие в специальной военной операции. Моя родная школа неоднократно передавала нашей бригаде гуманитарную помощь. Учителей и учеников мы наградили благодарственным письмом, медалью «Волонтер России» и флагом нашей бригады. Спасибо огромное коллективу школы, ученикам и их родителям, — передает слова благодарности Вадим.
— Я их увез и раздал сослуживцам. В ответ мы отправляли детям видеоблагодарности от нашей бригады. Письма нам очень нужны, мы их читаем постоянно, вывешиваем в столовых и комнатах досуга. Военнослужащие чувствуют поддержку, чувствуют, что о нас помнят, что нами гордятся. Эти письма поднимают боевой дух. Они напоминают, что нас ждут дома.
Педагогический коллектив, ученики и родители с первых дней СВО подключились к сбору гуманитарной помощи. Для школы, говорят учителя, патриотизм — это не пустое слово.
— Наша школа была построена в 1989 году, сейчас в ней учатся 1030 человек. Школа, можно сказать, социокультурный центр Топкинского, ведь наш район является уединенным. У нас очень отзывчивые ученики и родители. На базе школы функционировал поисковый отряд «Наследие», есть музей, в котором представлены экспонаты, найденные на раскопках. Мы с первых дней помогаем бойцам на СВО, у нас даже есть благодарность от губернатора. Собрали уже около тонны гуманитарной помощи, отправили в первую волну. Учителя и родители организовали мастер-класс по вязанию носков для бойцов, делали блиндажные свечи. Дети пишут письма для солдат. Вадим, который является участником СВО, обратился с просьбой помочь необходимыми вещами, которых не хватает бойцам, — это антидроновые одеяла, антенны, сотовые телефоны, наборы инструментов, тактические рюкзаки, шарфы разведчика, ноутбук. На наш призыв о помощи откликнулись все классы, и собрано около 300 тысяч рублей, — рассказывает директор школы Ольга Пискунова.
На встречу с Вадимом пришли учащиеся как старшей, так и младшей школы, учителя, члены родительского комитета школы. Среди них — Алексей Тугарин, выпускник этой школы, поисковик, ныне замдиректора по воспитательной работе. Он четырежды участвовал в раскопках на Невском пятачке в Ленинградской области, где на крошечном участке земли — 2 километра на 800 метров — по подсчетам историков, погибло около 200 тысяч солдат. Благодаря инициативе Алексея в школе № 50 появилась Парта Героя — Дмитрия Дружинина, одноклассника Алексея, погибшего на СВО летом 2022 года. Военнослужащий участвовал в боевых действиях на Украине как доброволец с 2014 года, был снайпером. Его представляли к ордену Мужества живого, а получил его посмертно.