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Губернатор распорядился создать в Ростовской области музеи славы героев СВО

Ростовская область, 10 апреля 2024. DON24.RU. В Ростовской области будут созданы музеи славы героев специальной военной операции. Соответствующий указ подписал губернатор Василий Голубев. Как указано в документе, в донском регионе примут меры по увековечиванию погибших участников СВО.

Источник: Don24.ru

С этой целью будут установлены памятники, обелиски, а также мемориальные доски и памятные знаки на зданиях и в помещениях.

Имена погибших бойцов присвоят улицам, воинским частям, школам, спортивным командам. Предусмотрено создание и ведение книг памяти погибших воинов СВО.

Подобные предложения прозвучали на февральской встрече губернатора с семьями погибших земляков. Василий Голубев поддержал эти инициативы, они и легли в основу нынешнего указа губернатора.

«Поддержка семей участников спецоперации, увековечение памяти героев — важная задача власти и общества», — приводит пресс-служба слова главы региона.

выставки и музеи