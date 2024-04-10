Губернатор распорядился создать в Ростовской области музеи славы героев СВО

С этой целью будут установлены памятники, обелиски, а также мемориальные доски и памятные знаки на зданиях и в помещениях.
Имена погибших бойцов присвоят улицам, воинским частям, школам, спортивным командам. Предусмотрено создание и ведение книг памяти погибших воинов СВО.
Подобные предложения прозвучали на февральской встрече губернатора с семьями погибших земляков. Василий Голубев поддержал эти инициативы, они и легли в основу нынешнего указа губернатора.
«Поддержка семей участников спецоперации, увековечение памяти героев — важная задача власти и общества», — приводит пресс-служба слова главы региона.