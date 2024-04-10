Какие услуги могут получить кандасы при адаптации: обновление правил

В случае выезда с места расселения одного из членов семьи кандаса в бюджет возвращается сумма полученной выехавшим членом семьи материальной помощи в течение двух месяцев, за исключением случаев трудоустройства вахтовом методом или осуществление трудовой деятельности за пределами региона проживания, призыва на воинскую службу, заболевания, не позволяющего проживать в данном населенном пункте, направления по заявке работодателя на обучение в другую местность.