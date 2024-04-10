Суд ЕС постановил снять санкции с Михаила Фридмана и Петра Авена

«Суд ЕС постановил удовлетворить иск Петра Авена к Совету ЕС и отменить персональные санкции в отношении него. Совет ЕС должен оплатить судебные издержки (сторон.— “Ъ”)», — говорится в постановлении суда по делу Авена (цитата по ТАСС). Аналогичное решение приводится в постановлении по делу Фридмана.
Бизнесмены попали под санкции ЕС в апреле 2022 года. Ограничительные меры против них в ЕС объяснили близостью к президенту РФ Владимиру Путину, который «предоставлял политическую поддержку “Альфа-групп” в осуществлении ее планов иностранных инвестиций». Авен также был назван близким личным другом главы «Роснефти» Игоря Сечина. В августе прошлого года Фридмана и Авена внесли в санкционный список США.
Михаил Фридман проживал в Великобритании, но осенью 2023-го он покинул страну и переехал в Израиль. Из-за начавшейся там в октябре войны с палестинским движением «Хамас» Фридман уехал в Москву. Бизнесмен говорил, что, «когда все уляжется», он планирует вернуться в Израиль и жить там постоянно.