Суд ЕС постановил снять санкции с Михаила Фридмана и Петра Авена

Бизнесмены попали под санкции ЕС в апреле 2022 года. Ограничительные меры против них в ЕС объяснили близостью к президенту РФ Владимиру Путину, который «предоставлял политическую поддержку “Альфа-групп” в осуществлении ее планов иностранных инвестиций». Авен также был назван близким личным другом главы «Роснефти» Игоря Сечина. В августе прошлого года Фридмана и Авена внесли в санкционный список США.