Протестующие в Гагаузии хотят прорваться к зданию вуза, куда приедет Санду

По их ин формации, сегодня она должна провести в пресс-центре университета встречу с мэрами городов Гагаузии и руководителями региональных служб.
«На видеокадрах видно, как правоохранители оцепили территорию, прилегающую к КГУ, отталкивая пенсионеров. Сообщается, что Майя Санду скоро приедет. Протестующие, ожидающие Санду, фактически взяты в кольцо полицией. Звучат лозунги “Долой Майю Санду”, — говорится в сообщении Telegram-канала Gagauzia24.
Портал Gagauznews пишет, что здание вуза оцепили сотрудники Службы государственной охраны, а Комрат «наводнили экипажи полиции из Кишинева» и других районов страны.
Жители Гагаузии встретили Санду протестами и в конце марта, когда она приехала в автономию на открытие ЛЭП Вулканешты — Кишинев. Сообщалось, что президентский кортеж был вынужден объехать протестующих по сельской грунтовой дороге. Президент Молдавии заявила, что участникам акции заплатили, а организаторов она обвинила в причастности к криминальной группировке.
Весной прошлого года на выборах главы автономии победила Евгения Гуцул. Ее поддержала партия «Шор», которую молдавские власти позднее объявили неконституционной. Президент Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство.
После выборов Кишинев начал оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года поддержал инициативу правящей партии «Действие и солидарность», по которой возврат НДС экономическим агентам автономии перекладывается с республиканского бюджета на региональный. Конституционный суд признал эти поправки незаконными.
В конце февраля Гуцул посетила Россию, где встретилась с представителями различных органов власти и президентом Владимиром Путиным. После этого молдавский премьер Дорин Речан не исключил, что политиков, побывавших с визитом в России, могут привлечь к ответственности. В начале апреля глава автономии сообщила, что ей предъявили обвинения по уголовному делу партии «Шор».