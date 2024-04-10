Протестующие в Гагаузии хотят прорваться к зданию вуза, куда приедет Санду

В конце февраля Гуцул посетила Россию, где встретилась с представителями различных органов власти и президентом Владимиром Путиным. После этого молдавский премьер Дорин Речан не исключил, что политиков, побывавших с визитом в России, могут привлечь к ответственности. В начале апреля глава автономии сообщила, что ей предъявили обвинения по уголовному делу партии «Шор».