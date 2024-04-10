Совет Республики одобрил законопроект о предпринимательской деятельности

Законопроект также предусматривает введение особого порядка («день в день») перехода ИП в коммерческую организацию с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами, развитие института государственной поддержки МСП, в том числе предоставление Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей поручительств по обязательствам субъектов хозяйствования, выделение субъектам МСП средств из местных бюджетов на безвозвратной безвозмездной основе, возмещение за счет средств республиканского бюджета части капитальных затрат, понесенных при реализации инвестиционных проектов с привлечением кредитов Банка развития (предоставление так называемых инвестиционных трансфертов).