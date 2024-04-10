Совет Республики одобрил законопроект о предпринимательской деятельности

Законопроект корректирует Гражданский, Уголовный, Налоговый, Жилищный и Бюджетный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях, Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях, законы Республики Беларусь «О защите прав потребителей», «О занятости населения Республики Беларусь», «О поддержке малого и среднего предпринимательства», «Об изменении законов по вопросам налогообложения».
Законопроект предусматривает упорядочение системы малого и среднего предпринимательства, которая будет включать юридические лица — малые (с численностью до 100 человек) и средние (с численностью до 250 человек) коммерческие организации, физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей по определенному правительством перечню видов деятельности, самостоятельную профессиональную деятельность без привлечения наемных лиц по определенному правительством перечню видов деятельности, ремесленную деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма.
Законопроект также предусматривает введение особого порядка («день в день») перехода ИП в коммерческую организацию с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами, развитие института государственной поддержки МСП, в том числе предоставление Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей поручительств по обязательствам субъектов хозяйствования, выделение субъектам МСП средств из местных бюджетов на безвозвратной безвозмездной основе, возмещение за счет средств республиканского бюджета части капитальных затрат, понесенных при реализации инвестиционных проектов с привлечением кредитов Банка развития (предоставление так называемых инвестиционных трансфертов).