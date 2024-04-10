В Узбекистане могут признать права на самовольно захваченную землю

По мнению депутатов, такой документ создаст правовые основы для оформления права аренды граждан и субъектов предпринимательства на самовольно захваченные земельные участки и права собственности на возведенные там объекты недвижимости.
Сегодня более 3,8 миллиона узбекистанцев используют 493 тысячи гектаров земли. По разным причинам необходимые документы могут отсутствовать, но люди пользуются этой землей долгие годы.
Необходимо определить порядок признания прав на дома и другие постройки на таких участках, а также — на здания и сооружения хозсубъектов на территории малых промышленных зон.
Напомним, депутаты Законодательной палаты недавно приняли в третьем чтении законопроект, предусматривающий освобождение от административной ответственности граждан, добровольно сдавших оружие.