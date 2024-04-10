В Молдавии стартовали переговоры по продаже участка для посольства США

Ранее представители США выразили намерение приобрести землю бывшего республиканского стадиона. Парламент Молдавии в октябре 2018 года одобрил передачу территории дипломатам. Занимавший в то время пост президента Игорь Додон вернул законопроект на рассмотрение в парламент, Соцпартия и партия «Шор», у которых было большинство, отменили передачу земли дипмиссии, но Конституционный суд признал эти действия незаконными. США и Молдавия 28 апреля 2022 года подписали соглашение о продаже территории бывшего республиканского стадиона. Парламент республики в мае 2022 года в финальном чтении утвердил продажу участка.
«Против этого проекта или воздержавшихся нет», — сказал Речан на заседании, трансляция которого велась в прямом эфире на странице правительства в соцсети Facebook*.
Согласно принятому правительством решению, возглавит официальную делегацию, которая уполномочена провести переговоры по проекту соглашения, генеральный секретарь кабмина Артур Мижа.
Республиканский стадион был построен в столице Молдавии в 1952 году. В 2007 году его разрушили, поскольку он больше не соответствовал критериям, необходимым для проведения матчей.
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