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Лукашенко проведет переговоры с Путиным

МИНСК, 10 апр — Sputnuik. Президент Беларуси Александр Лукашенко отправится с рабочим визитом в Россию, об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Sputnik.by

В четверг, 11 апреля, он встретится президентом России Владимиром Путиным в формате «один на один».

Главы государств обсудят темы развития сотрудничества двух стран в различных сферах, и вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне. Главы государств также затронут сферы региональной и международной обстановки, координации действий по реагированию на имеющиеся вызовы и угрозы.

Затем в пятницу, 12 апреля, у Лукашенко и Путина запланировано совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики.

Лидеры Беларуси и России подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства. Президенты пообщаются с космонавтами, обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества в космической сфере.

Встреча в январе

Напомним, что Лукашенко и Путин встречались в январе.

Президенты 27 января присутствовали на памятных мероприятиях по случаю 80-летия полного снятия блокады Ленинграда и общались в неформальной обстановке.

На следующий день, 28 января, они по видеосвязи приняли участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде и провели двустороннюю встречу.

Лукашенко Александр
Путин Владимир