Лукашенко проведет переговоры с Путиным

В четверг, 11 апреля, он встретится президентом России Владимиром Путиным в формате «один на один».
Главы государств обсудят темы развития сотрудничества двух стран в различных сферах, и вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне. Главы государств также затронут сферы региональной и международной обстановки, координации действий по реагированию на имеющиеся вызовы и угрозы.
Затем в пятницу, 12 апреля, у Лукашенко и Путина запланировано совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики.
Лидеры Беларуси и России подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства. Президенты пообщаются с космонавтами, обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества в космической сфере.
Встреча в январе
Напомним, что Лукашенко и Путин встречались в январе.
Президенты 27 января присутствовали на памятных мероприятиях по случаю 80-летия полного снятия блокады Ленинграда и общались в неформальной обстановке.
На следующий день, 28 января, они по видеосвязи приняли участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде и провели двустороннюю встречу.