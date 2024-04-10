Лукашенко проведет переговоры с Путиным

Главы государств обсудят темы развития сотрудничества двух стран в различных сферах, и вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне. Главы государств также затронут сферы региональной и международной обстановки, координации действий по реагированию на имеющиеся вызовы и угрозы.