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Президенты Узбекистана и Турции поговорили по телефону

Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган пожелали мира, благополучия и процветания братским народам двух стран.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В ходе телефонного разговора Шавкат Мирзиёев и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обменялись поздравлениями в связи со священным для всей мусульманской уммы праздником Рамазан хайит, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Они выразили искренние пожелания мира, благополучия и процветания братским народам Узбекистана и Турции.

Также рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.

Стороны с удовлетворением отметили набирающее обороты двустороннее взаимовыгодное сотрудничество, в том числе активный политический диалог, нарастающую динамику в торгово-экономической и инвестиционной сферах, плодотворный культурно-гуманитарный обмен.

Особое внимание уделили продвижению проектов кооперации ведущих предприятий и компаний, расширению практического взаимодействия на уровне регионов двух стран.

«Был рассмотрен график предстоящих мероприятий, в частности вопрос проведения очередного заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня», — говорится в сообщении.

Лидеры Узбекистана и Турции также обменялись мнениями по региональной повестке.

Шавкат Мирзиеев
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