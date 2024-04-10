Президенты Узбекистана и Турции поговорили по телефону

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В ходе телефонного разговора Шавкат Мирзиёев и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обменялись поздравлениями в связи со священным для всей мусульманской уммы праздником Рамазан хайит, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.