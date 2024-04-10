Президенты Узбекистана и Турции поговорили по телефону

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В ходе телефонного разговора Шавкат Мирзиёев и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обменялись поздравлениями в связи со священным для всей мусульманской уммы праздником Рамазан хайит, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Они выразили искренние пожелания мира, благополучия и процветания братским народам Узбекистана и Турции.
Также рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.
Стороны с удовлетворением отметили набирающее обороты двустороннее взаимовыгодное сотрудничество, в том числе активный политический диалог, нарастающую динамику в торгово-экономической и инвестиционной сферах, плодотворный культурно-гуманитарный обмен.
Особое внимание уделили продвижению проектов кооперации ведущих предприятий и компаний, расширению практического взаимодействия на уровне регионов двух стран.
«Был рассмотрен график предстоящих мероприятий, в частности вопрос проведения очередного заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня», — говорится в сообщении.
Лидеры Узбекистана и Турции также обменялись мнениями по региональной повестке.