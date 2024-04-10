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Нижегородка выиграла новый автомобиль, приняв участие в викторине «КУПНО ЗА ЕДИНО»

Она проголосовала за объекты благоустройства и ответила на вопросы об истории Нижегородской области.

Источник: Время

Ноль! Как приятно видеть такой пробег на своей новой машине. Но ещё приятнее, когда ты просто решил попытать удачу, приняв участие в викторине, а оказалось — ты победил. Юлия Журавлёва не сразу поверила в эту новость.

Юлия Журавлёва — победитель викторины:

«Алло, здравствуйте, вы стали счастливым обладателем… чего-то там оборвалось, я выключила, даже, по-моему, заблокировала. Потому что каждый день кто-то звонит, что ты якобы выиграл в каких-то стоматологических клиниках. Я уже устала их блокировать. Потом я увидела смску. Позвонила на горячую линию: “Вы выиграли автомобиль” — “Правда, что ли?” — “Да, правда, правда!”.

Викторина «Купно за Едино» стартовала 15 марта одновременно с голосованием за объекты благоустройства по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Принять участие может каждый.

Лилия Ланская — председатель организационного комитета викторины «Купно за едино»:

«Необходимо ответить правильно на три простых вопроса о Нижегородской области. После вы попадёте в список участников викторины и получите возможность получить ценные подарки — это автомобили, как сегодня, планшеты, ноутбуки, роботы пылесосы, подарочные сертификаты».

Уже проголосовало более 200 тысяч нижегородцев. И цифры продолжают расти до сих пор. Получить ценные призы, поучаствовав викторине, можно до 30 апреля (16+).

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