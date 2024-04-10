Нижегородка выиграла новый автомобиль, приняв участие в викторине «КУПНО ЗА ЕДИНО»

«Алло, здравствуйте, вы стали счастливым обладателем… чего-то там оборвалось, я выключила, даже, по-моему, заблокировала. Потому что каждый день кто-то звонит, что ты якобы выиграл в каких-то стоматологических клиниках. Я уже устала их блокировать. Потом я увидела смску. Позвонила на горячую линию: “Вы выиграли автомобиль” — “Правда, что ли?” — “Да, правда, правда!”.