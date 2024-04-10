Нижегородка выиграла новый автомобиль, приняв участие в викторине «КУПНО ЗА ЕДИНО»

Ноль! Как приятно видеть такой пробег на своей новой машине. Но ещё приятнее, когда ты просто решил попытать удачу, приняв участие в викторине, а оказалось — ты победил. Юлия Журавлёва не сразу поверила в эту новость.
Юлия Журавлёва — победитель викторины:
«Алло, здравствуйте, вы стали счастливым обладателем… чего-то там оборвалось, я выключила, даже, по-моему, заблокировала. Потому что каждый день кто-то звонит, что ты якобы выиграл в каких-то стоматологических клиниках. Я уже устала их блокировать. Потом я увидела смску. Позвонила на горячую линию: “Вы выиграли автомобиль” — “Правда, что ли?” — “Да, правда, правда!”.
Викторина «Купно за Едино» стартовала 15 марта одновременно с голосованием за объекты благоустройства по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Принять участие может каждый.
Лилия Ланская — председатель организационного комитета викторины «Купно за едино»:
«Необходимо ответить правильно на три простых вопроса о Нижегородской области. После вы попадёте в список участников викторины и получите возможность получить ценные подарки — это автомобили, как сегодня, планшеты, ноутбуки, роботы пылесосы, подарочные сертификаты».
Уже проголосовало более 200 тысяч нижегородцев. И цифры продолжают расти до сих пор. Получить ценные призы, поучаствовав викторине, можно до 30 апреля (16+).