Региональную конференцию ФАО перенесли из Кишинева в Рим

«Благодаря скоординированным усилиям МИД России, посольства России в Кишиневе, постпредства России при ФАО, нашей стране удалось добиться переноса места проведения 34-й сессии региональной конференции продовольственной сельскохозяйственной организации ООН для Европы… Удалось добиться ее переноса из Кишинева в штаб-квартиру организации в Риме», — сказала Захарова в ходе брифинга.
Ранее посол России в Молдавии Олег Васнецов сообщил, что в МИД Молдавии ему было заявлено о нежелании видеть российскую делегацию на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая должна была пройти в Кишиневе в мае.