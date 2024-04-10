Региональную конференцию ФАО перенесли из Кишинева в Рим

Ранее посол России в Молдавии Олег Васнецов сообщил, что в МИД Молдавии ему было заявлено о нежелании видеть российскую делегацию на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая должна была пройти в Кишиневе в мае.