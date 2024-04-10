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Региональную конференцию ФАО перенесли из Кишинева в Рим

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. России удалось перенести место проведения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для Европы из Кишинева в штаб-квартиру организации в Риме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Благодаря скоординированным усилиям МИД России, посольства России в Кишиневе, постпредства России при ФАО, нашей стране удалось добиться переноса места проведения 34-й сессии региональной конференции продовольственной сельскохозяйственной организации ООН для Европы… Удалось добиться ее переноса из Кишинева в штаб-квартиру организации в Риме», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Ранее посол России в Молдавии Олег Васнецов сообщил, что в МИД Молдавии ему было заявлено о нежелании видеть российскую делегацию на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая должна была пройти в Кишиневе в мае.

экономика
сельское хозяйство