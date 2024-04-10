В Кремле прокомментировали снятие санкций ЕС с Фридмана

В марте 2022 года в отношении Фридмана и Авена были введены санкции после начала специальной военной операции, в результате чего банковские счета бизнесменов были заблокированы, а их недвижимость подпала под ограничения. В мае того же года бизнесмены подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге.