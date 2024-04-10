Министр здравоохранения: зарплаты для врачей — это не главное

Кравченко также отметил, что в регионе есть много дополнительных выплат медперсоналу. «Но в отличие от многих, мы с вами не раздаем деньги, а повышаем оплату тем, кто хорошо работает, — сказал он. — Это создает дополнительные нюансы, которые, на наш взгляд, должны работать на плюс, потому что человек понимает, что если у него есть правила игры, он справляется делать свою работу хорошо, то он может заработать значительно больше».