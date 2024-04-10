Жители Будапешта вышли на протест против Орбана

Отмечается, что протестующих возглавил 42-летний юрист Петер Мадьяр. По его словам, нынешний премьер-министр решил, что Венгрия стала его собственностью, однако люди не хотят ему подчиняться. Мадьяр утверждает, что граждане Венгрии выступают против олигархической системы, в которой богачи наживаются за счет противозаконных государственных контрактов.