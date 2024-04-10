Семьям четырех погибших в СВО бойцов вручили Ордена Мужества в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба мэрии.
Сергей Шишкин, Федор Троицкий, Алексей Клинов и Эдвард Гулян из Нижнего Новгорода погибли при исполнении воинского долга в ходе спецоперации. Бойцов посмертно наградили Орденами Мужества.
Награды вручили семьям погибших. Церемония состоялась в администрации Нижегородского района вчера, 9 апреля. Героев почтили минутой молчания и патриотическими композициями в исполнении воспитанников Дома детского творчества.
На мероприятии присутствовали также замглавы администрации Нижегородского района Игорь Крючков, военный комиссар Анвяр Хусиянов и юнармейцы.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что с погибшим в СВО Михаилом Ураковым простились в Балахнинском округе.