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Семьям четырех погибших в СВО бойцов вручили Ордена Мужества в Нижнем Новгороде

Награды вручили семьям погибших.

Источник: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Семьям четырех погибших в СВО бойцов вручили Ордена Мужества в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба мэрии.

Сергей Шишкин, Федор Троицкий, Алексей Клинов и Эдвард Гулян из Нижнего Новгорода погибли при исполнении воинского долга в ходе спецоперации. Бойцов посмертно наградили Орденами Мужества.

Награды вручили семьям погибших. Церемония состоялась в администрации Нижегородского района вчера, 9 апреля. Героев почтили минутой молчания и патриотическими композициями в исполнении воспитанников Дома детского творчества.

На мероприятии присутствовали также замглавы администрации Нижегородского района Игорь Крючков, военный комиссар Анвяр Хусиянов и юнармейцы.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что с погибшим в СВО Михаилом Ураковым простились в Балахнинском округе.