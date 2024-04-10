Паводки, отношения с Арменией и снятие санкций с Авена и Фридмана. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин работает в Кремле. С докладом у главы государства будет глава Минтруда Антон Котяков.
О паводках
«Путин на месте, постоянно получает информацию, координирует работу всех ветвей власти». Поездки главы государства в пострадавшие регионы пока не планируется.
По паводкам «прогноз неблагоприятный». «Уровень воды продолжает расти, большая вода приходит в новые регионы» — Курганскую и Тюменскую области.
Ситуация требует «самых энергичных усилий от представителей власти всех уровней для оказания помощи людям».
Об отношениях с Арменией
В Кремле надеются, что лидерам России и Армении «в обозримой перспективе представится возможность обсудить лично» все спорные вопросы.
Сейчас уже «проходит диалог на рабочем уровне, что тоже очень важно». «Все сложные моменты наших двусторонних отношений, кои появились за последнее время, будут находить свое разрешение».
«Армения — это наш близкий партнер, наш союзник». Две страны связывают «исторические двусторонние отношения, гуманитарные отношения, значение которых трудно переоценить».
О снятии санкций ЕС с Авена и Фридмана
Санкции Запада являются «незаконными, несправедливыми, деструктивными, в чем-то позорящими те органы, которые их принимали».
Что касается снятия европейских санкций с Авена и Фридмана, «каждый случай отдельный, его нужно отдельно воспринимать».
О «территориальной целостности Украины»
Тем, кто, как генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, призывает к «соблюдению территориальной целостности Украины», нужно понимать, что «геополитические реалии сейчас совсем другие».
«И в Российской Федерации они другие. Российская Федерация стала больше». «И это необходимо учитывать всем».
О контактах США и РФ по космосу
В области мирного космоса между Россией и США «сотрудничество продолжается, взаимодействие». «Во всех остальных сферах, конечно, уровень диалога оставляет желать лучшего».