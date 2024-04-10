В Челябинской области назначен новый министр здравоохранения

«Татьяна Колчинская неоднократно награждалась грамотами и благодарностями министерства здравоохранения Челябинской области, управления здравоохранения и ТФОМС за профессионализм, высокие показатели в работе и безупречный труд», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения области.
Колчинская является выпускником Челябинской государственной медицинской академии по специальности «лечебное дело». Спустя несколько лет училась в ординатуре по специальности «эндокринология».
Колчинская уже работала в 2021 году в министерстве здравоохранения, занимая пост заместителя министра. Из госслужбы она вернулась на должность замглавврача ГКБ № 1.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Копейске назначили исполняющего обязанности мэра после перехода Андрея Фалейчика в правительство Челябинской области. В должность вступила замглавы по социальному развитию Светлана Логанова.