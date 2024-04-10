Глава Гагаузии возмущена визитом Санду в регион

«Майя Санду решила приехать в Гагаузию, пока я в рабочей поездке. Мы, гагаузы, гостеприимный народ. Почему президент не приезжает официально, а делает это исподтишка?! Зовет не башкана (главу региона — ред.), а только избранных людей на встречу. Конечно, власть в очередной раз продемонстрировала свое отношение к гагаузам», — написала Гуцул.