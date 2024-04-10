От 3 до 20 тыс. рублей: в Самарской области ввели систему штрафов для тех, кто подкармливает бродячих животных

Нельзя оставлять пищевые отходы и корма для безнадзорных кошек и собак: на детских площадках; на территориях, предназначенных для оказания образовательных услуг (школы, детские сады, вузы и т. п. ); на территориях, где есть объекты социальной инфраструктуры для детей (например, парки и скверы); на территориях, предназначенных для оказания услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи; на территориях, предназначенных для оказания услуг в области физкультуры и спорта; в местах на открытом воздухе и территориях, где проходят культурно-зрелищные, спортивные, театрально-концертные мероприятия; в местах на открытом воздухе на остановках общественного транспорта, а также на расстоянии менее чем 15 метров от них; в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 100 метров от подъездов многоквартирных домов (МКД), в подъездах и подвальных помещениях МКД; на автозаправочных станциях.