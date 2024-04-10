От 3 до 20 тыс. рублей: в Самарской области ввели систему штрафов для тех, кто подкармливает бродячих животных

В частности, одна из статей нового закона посвящена запрету на организацию мест для прикорма и на прикорм животных без владельцев и касается физических и юридических лиц. В перечень запрещенных территорий подпали 10 пунктов, однако по факту их больше.
Нельзя оставлять пищевые отходы и корма для безнадзорных кошек и собак: на детских площадках; на территориях, предназначенных для оказания образовательных услуг (школы, детские сады, вузы
Также под запрет подпадают «иные территории общего пользования, не указанные в предыдущих пунктах», отмечается в документе.
Кроме того, законом определяются требования к содержанию животных, порядок умерщвления бездомных собак и кошек и утилизация трупов, организация приютов и пунктов временного содержания бродячих четверолапых
За нарушения предусмотрена система штрафов. Для физических лиц штрафы составят от 3 до 5 тыс. рублей за нарушение впервые и от 5 тыс. рублей — за повторное. На должностных лиц — от 5 до 7 тысяч рублей и от 10 до 15 тысяч рублей, соответственно. Для юридических лиц предусмотрены санкции от 7 до 15 тысяч рублей и от 15 до 20 тысяч рублей, соответственно.
Со дня вступления закона в силу и до 1 июня 2024 года устанавливается переходный период.