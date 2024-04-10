Антон Алиханов рассказал об активном развитии малых городов и поселков Калининградской области

9 апреля губернатор Антон Алиханов посетил восток Калининградской области. Там он отметил, что власти много лет работают над развитием малонаселенных территорий региона.
«Нам важно, чтобы территории возрождались, наши дети получали качественное образование, а у жителей были все возможности для комфортной жизни», — приводит слова губернатора пресс-служба областного правительства.
В Жилино Неманского округа губернатор посетил школу, где в 2021 и 2022 году в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» модернизировали классы, в 2023-м создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
В Славском округе Антон Алиханов посетил Ясновскую школу, в которой также в 2023 году провели ремонт.