Текслер предложил Путину списать регионам долги по кредитам

«Для финансово устойчивых регионов высвобождаемые от списания кредитов средства — реальный источник финансирования инфраструктуры. Для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью, у которых часто не хватает средств даже на первоочередные расходы, списание таким источником не является. На наш взгляд, по некоторым регионам нужно часть бюджетных кредитов списать без допусловий. Более того, предоставить дополнительные средства на развитие», — сказал губернатор.