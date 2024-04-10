Текслер предложил Путину списать регионам долги по кредитам

Сегодня важным вопросом для России является развитие регионов. Президент провел видеосовещание с членами правительства, чтобы обсудить, какие результаты принесли индивидуальные программы улучшения жизни в разных точках страны и планы по их продлению до 2030 года.
Одним из основных докладчиков как председатель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он озвучил основные данные по субъектам РФ с низким уровнем бюджетной обеспеченности, для которых разрабатывались планы по социально-экономическому развитию. Данный механизм хорошо зарекомендовал себя за последние четыре года, поэтому перечень регионов для предоставления целенаправленной поддержки предложено расширить.
Дополнительные инструменты.
Как отметил южноуральский губернатор, уровень расчетной бюджетной обеспеченности характеризует ситуацию в регионе в целом.
«Если РБО региона низкий, то, как правило, низким будет и уровень инвестиций, и уровень доходов бюджета».
Например, в Республике Адыгее программа развития помогла региону выйти из списка областей, нуждающихся в государственной поддержке. Однако от лица комиссии южноуральский губернатор предложил сохранить для подобных регионов помощь по индивидуальным программам на уровне 50%, эти средства должны быть направлены на реализацию конкретных проектов.
В регионах, где нет индивидуальных программ развития (а таких насчитывается шесть), комиссия предложила продумать дополнительные инструменты новых нацпроектов в сфере экономики. А в тех регионах, где уровень бюджетной обеспеченности низкий, Алексей Текслер предложил ввести специальные условия списания ⅔ бюджетных кредитов.
«Для финансово устойчивых регионов высвобождаемые от списания кредитов средства — реальный источник финансирования инфраструктуры. Для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью, у которых часто не хватает средств даже на первоочередные расходы, списание таким источником не является. На наш взгляд, по некоторым регионам нужно часть бюджетных кредитов списать без допусловий. Более того, предоставить дополнительные средства на развитие», — сказал губернатор.
Передовикам — другие возможности.
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов и министр финансов России Антон Силуанов с инициативами Текслера в целом согласились, сообщив, что необходимо тщательно просчитать последствия списания долгов у регионов с низким уровнем РБО. Да и условия списания необходимо продумать до мелочей.
Силуанов, в частности, заметил, что для тех регионов, кто вышел из перечня нуждающихся в поддержке, можно задействовать другие инструменты, например, новые национальные проекты, по которым также могут быть выделены средства на развитие территорий.
Владимир Путин в ответ на это заметил, что регионы, которые добились хороших результатов и работали эффективно, заслужили и дальнейшую поддержку.
«Прошу и минэконом, и коллег продумать, что можно сделать для той же Адыгеи, чтобы ее поддержать. Или оставить 50%, как предложено Алексеем Текслером, или в рамках имеющихся нацпроектов наделить возможностями развивать отдельные, интересные для них направления», — сказал президент.
Также глава государства поручил сосредоточить внимание при распределении ресурсов по нацпроектам на регионах с низким РБО, где мер государственной поддержки сегодня практически нет.
Челябинские эксперты высоко оценили выступление Алексея Текслера на совещании. Южноуральский губернатор вновь показал себя эффективным лоббистом интересов своего региона. Его грамотно составленные инициативы не в первый раз получают поддержку президента и реализуются, принося пользу, в том числе и Челябинской области. Кроме того, южноуральский губернатор укрепляется в позиции политика федерального уровня.
СПРАВКА:
Комиссия Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», председателем которой является Алексей Текслер, занимается подготовкой предложений по вопросам социально-экономического развития страны и регионов.
Среди инициатив южноуральского губернатора — введение опережающего софинансирования из федерального бюджета с применением беспроцентных казначейских кредитов для ускоренной реализации проектов обновления инфраструктуры; изменение подхода к доведению дотации регионов на зарплату бюджетников; закрепление возможности направлять средства, высвобождаемые при реструктуризации бюджетных кредитов, на реализацию нацпроектов и др.
Как отмечал ранее Алексей Текслер, ключевая цель работы комиссии — сделать так, чтобы у регионов хватало доходов на все полномочия, национальные цели и развитие в целом.