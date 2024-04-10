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Администрация Геленджика ищет руководителей

ГЕЛЕНДЖИК, 10 апреля, ФедералПресс. Администрация Геленджика объявила конкурс для кандидатов на руководящие должности. Вакантны должности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и начальника управления экономики.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Конкурс будет проходить в два этапа. В конце комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, их трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур», — сообщили организации конкурса.

Кандидат должен быть старше 18 лет и иметь навыки, отвечающие необходимым для замещения вакантной должности муниципальной службы органов местного самоуправления города Геленджик. Также необходимо высшее образование по специальности не ниже уровня специалитета или магистратуры.

Все расходы, связанные с прохождением конкурса участники несут на свой счет. Документы для участия будут принимать с 17 по 25 апреля в администрации Геленджика.

Накануне «ФедералПресс» писал, что в Геленджике пройдет форум инновационных технологий «Биотехмед-2024».