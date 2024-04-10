Администрация Геленджика ищет руководителей

«Конкурс будет проходить в два этапа. В конце комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, их трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур», — сообщили организации конкурса.
Кандидат должен быть старше 18 лет и иметь навыки, отвечающие необходимым для замещения вакантной должности муниципальной службы органов местного самоуправления города Геленджик. Также необходимо высшее образование по специальности не ниже уровня специалитета или магистратуры.
Все расходы, связанные с прохождением конкурса участники несут на свой счет. Документы для участия будут принимать с 17 по 25 апреля в администрации Геленджика.
Накануне «ФедералПресс» писал, что в Геленджике пройдет форум инновационных технологий «Биотехмед-2024».