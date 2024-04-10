О чем поговорили Токаев и Эрдоган по телефону

«Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку в связи со сложной ситуацией, сложившейся в результате паводков в ряде регионов нашей страны. Президент Казахстана заявил, что высоко ценит братские отношения с Турецкой Республикой, а также неизменную солидарность и взаимовыручку между народами двух стран».