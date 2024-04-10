О чем поговорили Токаев и Эрдоган по телефону

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт и пожелали народам Казахстана и Турции благополучия и процветания.
«Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку в связи со сложной ситуацией, сложившейся в результате паводков в ряде регионов нашей страны. Президент Казахстана заявил, что высоко ценит братские отношения с Турецкой Республикой, а также неизменную солидарность и взаимовыручку между народами двух стран».
В ходе беседы президенты рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления двустороннего стратегического партнерства и обсудили график предстоящих встреч.
Днем ранее, 9 апреля, Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Что они обсудили, можете узнать здесь.