Папа Римский призвал молиться за жителей Казахстана из-за наводнений

«Я хочу передать народу Казахстана свою духовную близость в это время в связи с масштабными наводнениями, которые затронули многие регионы страны и заставили тысячи людей покинуть свои дома. Я призываю всех молиться за тех, кто страдает от последствий этого стихийного бедствия», — заявил Папа Франциск.