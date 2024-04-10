Папа Римский призвал молиться за жителей Казахстана из-за наводнений

«Я хочу передать народу Казахстана свою духовную близость в это время в связи с масштабными наводнениями, которые затронули многие регионы страны и заставили тысячи людей покинуть свои дома. Я призываю всех молиться за тех, кто страдает от последствий этого стихийного бедствия», — заявил Папа Франциск.
Напомним, согласно последним данным МЧС РК, с начала паводкового периода в Казахстане спасено 96 472 человека, из них 31 640 детей. В пунктах временного размещения на сегодняшний день находятся 7 605 человек, из них 3 474 ребенка.
Ранее зампремьер-министра Роман Скляр поручил начать принудительную эвакуацию населения пригородных территорий Петропавловска — в последние дни в СКО резко ухудшилась паводковая ситуация.
Также сегодня ночью в Республиканском оперативном штабе приняли решение об укреплении границ поселка Жибек Жолы, расположенного близ Астаны.
Сейчас чрезвычайные ситуации местного масштаба объявлены в 10 регионах Казахстана. Также ранее в Минпромышленности опровергали слухи о выплатах пострадавшим казахстанцам по 22 млн тенге.
По данным ведомства, такая сумма предусмотрена на постройку одного дома, которые будут строить взамен пострадавших.