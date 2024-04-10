В Крыму назвали террор сутью нового плана контрнаступления ВСУ

«Сутью плана так называемого контрнаступления от Зеленского является организация террористических атак на Российскую Федерацию, и здесь мы должны быть к этому готовы. Именно поэтому нашей армией наносятся превентивные удары по логистике, энергетической инфраструктуре, военным объектам и местам расположения противника, в том числе глубоко в тылу», — сказал Чегринец РИА Новости.