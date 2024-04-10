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В Крыму назвали террор сутью нового плана контрнаступления ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил РИА Новости, что сутью нового плана контрнаступления украинских войск, анонсируемого Владимиром Зеленским, является организация террористических атак в отношении России.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для этого нужно больше западного оружия.

«Сутью плана так называемого контрнаступления от Зеленского является организация террористических атак на Российскую Федерацию, и здесь мы должны быть к этому готовы. Именно поэтому нашей армией наносятся превентивные удары по логистике, энергетической инфраструктуре, военным объектам и местам расположения противника, в том числе глубоко в тылу», — сказал Чегринец РИА Новости.

По его словам, Зеленский все больше переходит к террористическим методам, так как на линии фронта украинские войска вынуждены отступать и несут колоссальные потери.