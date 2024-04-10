Лукашенко поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Праздник Ураза-байрам является символом неразрывной связи поколений, духовной чистоты и созидания, милосердия и любви к ближнему, отметил глава государства.
«Это радостное событие объединяет верующих, наполняет сердца людей добротой и ярким светом, человечностью и взаимопониманием, — говорится в поздравлении. — Наравне с представителями других конфессий мусульмане Беларуси вносят свой вклад в сохранение традиционных ценностей, содействуют развитию уникального культурного наследия нашей страны, поддерживают атмосферу веротерпимости и открытости».
Александр Лукашенко пожелал всем мусульманам крепкого здоровья и благополучия: «Пусть этот день принесет в каждый дом тепло и уют, счастье и удачу».