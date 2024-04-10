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Лукашенко поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил верующих мусульманской конфессии с праздником Ураза-байрам. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2023

Праздник Ураза-байрам является символом неразрывной связи поколений, духовной чистоты и созидания, милосердия и любви к ближнему, отметил глава государства.

«Это радостное событие объединяет верующих, наполняет сердца людей добротой и ярким светом, человечностью и взаимопониманием, — говорится в поздравлении. — Наравне с представителями других конфессий мусульмане Беларуси вносят свой вклад в сохранение традиционных ценностей, содействуют развитию уникального культурного наследия нашей страны, поддерживают атмосферу веротерпимости и открытости».

Александр Лукашенко пожелал всем мусульманам крепкого здоровья и благополучия: «Пусть этот день принесет в каждый дом тепло и уют, счастье и удачу».

Лукашенко Александр
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религии