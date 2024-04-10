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Столтенберг назвал удары ВСУ по российским военным объектам самообороной

БРЮССЕЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что возможные обстрелы Киевом военных объектов внутри территории России — это «самооборона».

Источник: © РИА Новости

Об этом он заявил по итогам встречи в Брюсселе с президентом Финляндии Александром Стуббом.

«Я не будут комментировать конкретные цели, которые Украина не должна поражать… скажу только, что это (возможные удары по военным объектам внутри территории РФ — ред.) часть самообороны, все военные объекты являются законной целью, поскольку Россия использует свои многочисленные и разнообразные возможности», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское «террористическое государство ничем не гнушается», беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.

Впоследствии глава службы безопасности Украины Василий Малюк признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, а украинский премьер Денис Шмыгаль признал, что эти атаки нацелены на жителей РФ.

НАТО