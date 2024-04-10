Об этом он заявил по итогам встречи в Брюсселе с президентом Финляндии Александром Стуббом.
«Я не будут комментировать конкретные цели, которые Украина не должна поражать… скажу только, что это (возможные удары по военным объектам внутри территории РФ — ред.) часть самообороны, все военные объекты являются законной целью, поскольку Россия использует свои многочисленные и разнообразные возможности», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское «террористическое государство ничем не гнушается», беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
Впоследствии глава службы безопасности Украины Василий Малюк признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, а украинский премьер Денис Шмыгаль признал, что эти атаки нацелены на жителей РФ.