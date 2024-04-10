Столтенберг назвал удары ВСУ по российским военным объектам самообороной

«Я не будут комментировать конкретные цели, которые Украина не должна поражать… скажу только, что это (возможные удары по военным объектам внутри территории РФ — ред.) часть самообороны, все военные объекты являются законной целью, поскольку Россия использует свои многочисленные и разнообразные возможности», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.