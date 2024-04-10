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Силовой этап учений «Восток-Антитеррор — 2024» пройдет в Узбекистане

Силовой этап учений «Восток-Антитеррор — 2024» впервые пройдет в Узбекистане.

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Силовой этап учений «Восток-Антитеррор — 2024» впервые пройдет в Узбекистане, сообщило в среду пресс-бюро АТЦ СНГ.

В Москве прошло совещание руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров (АТЦ) государств — участников СНГ.

В мероприятии приняли участие представители компетентных органов девяти государств Содружества — Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.

«Рассмотрен вопрос организации и порядка проведения в текущем году совместного антитеррористического учения компетентных органов государств — участников СНГ “Восток-Антитеррор — 2024”, силовой этап которого впервые пройдет на территории Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.

Делегатами отмечено, что важным элементом проверки эффективности системы противодействия терроризму и отработки слаженности совместной деятельности являются антитеррористические учения.

Участниками отмечена важность проведения таких мероприятий под эгидой АТЦ СНГ, а также подчеркнута необходимость дальнейшего объединения в этом направлении усилий органов СНГ и партнерских структур — ШОС и ОДКБ.

учения
СНГ
ШОС