Силовой этап учений «Восток-Антитеррор — 2024» пройдет в Узбекистане

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Силовой этап учений «Восток-Антитеррор — 2024» впервые пройдет в Узбекистане, сообщило в среду пресс-бюро АТЦ СНГ.
В Москве прошло совещание руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров (АТЦ) государств — участников СНГ.
В мероприятии приняли участие представители компетентных органов девяти государств Содружества — Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.
«Рассмотрен вопрос организации и порядка проведения в текущем году совместного антитеррористического учения компетентных органов государств — участников СНГ “Восток-Антитеррор — 2024”, силовой этап которого впервые пройдет на территории Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.
Делегатами отмечено, что важным элементом проверки эффективности системы противодействия терроризму и отработки слаженности совместной деятельности являются антитеррористические учения.