Швейцария анонсировала мирную конференцию по Украине в июне

Как отметили в Берне, целью встречи будет «формирование общего понимания» по поводу того, как достичь на Украине справедливого и долгосрочного мира на основе международного права. Агентство отмечает, что пока неизвестно, будут ли в ней участвовать лидеры государств или представители более низкого уровня. Швейцарское издание NZZ отмечает, что Россию пригласили на встречу. Целью конференции является, помимо прочего, разработать «дорожную карту участия России в мирном процессе».