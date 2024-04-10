Собянин сменил главу департамента образования и науки Москвы

Как говорится в указе мэра, Молотков освобожден от должности по «собственной инициативе». Каклюгина назначена на должность главы департамента отдельным указом.
Александр Молотков возглавлял департамент образования и науки Москвы с июля 2020 года. Он работал в ведомстве с 2011-го. До этого работал в банковской сфере, а также в сфере строительства жилых и социальных объектов Москвы и Нижневартовска.
Ирина Каклюгина работала зампредом правительства Московской области с октября 2021 года, вице-губернатором — с 2022 года. В региональном правительстве с 2013-го. Работала министром соцразвития, министром образования, замминистра здравоохранения и на других позициях.