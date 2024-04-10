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Собянин сменил главу департамента образования и науки Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин снял с поста главу департамента образования и науки Москвы Александра Молоткова. На его место назначена Ирина Каклюгина, которая раньше занимала пост вице-губернатора Московской области.

Источник: РИА "Новости"

Как говорится в указе мэра, Молотков освобожден от должности по «собственной инициативе». Каклюгина назначена на должность главы департамента отдельным указом.

Александр Молотков возглавлял департамент образования и науки Москвы с июля 2020 года. Он работал в ведомстве с 2011-го. До этого работал в банковской сфере, а также в сфере строительства жилых и социальных объектов Москвы и Нижневартовска.

Ирина Каклюгина работала зампредом правительства Московской области с октября 2021 года, вице-губернатором — с 2022 года. В региональном правительстве с 2013-го. Работала министром соцразвития, министром образования, замминистра здравоохранения и на других позициях.