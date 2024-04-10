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Россия закрыла въезд представителям IT-компаний Cisco и Micro Focus

МИД России объявил о санкциях в отношении представителей госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании. Всего в стоп-лист попали 22 человека, теперь им запрещен въезд на территорию России. Утверждается, что санкции стали ответом на «агрессивный антироссийский курс» британского правительства.

Источник: РИА "Новости"

Среди британских граждан, которые внесены в санкционный список, представители компаний Micro Focus Group Limited, TechUK, Helsing Limited, Helsing АI, NEC Software Solutions, Improbable, Skyral Defence, Cisco, а также сотрудники Министерства предпринимательства и торговли Великобритании и юридической фирмы «Филдфишер».

В заявлении российского МИДа отмечается, что, в частности, Micro Focus предоставляет силовым ведомствам Украины программное обеспечение и услуги киберзащиты, необходимые при сборе данных для ударов по российским войскам и инфраструктуре. В список также вошли лица, которые, как утверждает МИД, «причастны к попыткам навязать» экономоператорам государств Центральной Азии соблюдение «нелегитимных и односторонних» западных санкций.

«В Великобритании также должны осознать контрпродуктивность продолжения антироссийской санкционной политики, которая неизбежно получит жесткий отпор с нашей стороны», — указали в МИД России.

12 февраля МИД России ввел санкции против высокопоставленных британских военных, чиновников и сотрудников нескольких университетов — Оксфордского, Кембриджского и Лондонского. Тогда санкции коснулись 18 человек. Под ограничительные меры в том числе попали замминистра обороны Великобритании, замначальника штаба обороны, командующий подводными силами Великобритании и замсоветника премьер-министра страны.

санкции
дипломатия