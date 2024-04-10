Россия закрыла въезд представителям IT-компаний Cisco и Micro Focus

В заявлении российского МИДа отмечается, что, в частности, Micro Focus предоставляет силовым ведомствам Украины программное обеспечение и услуги киберзащиты, необходимые при сборе данных для ударов по российским войскам и инфраструктуре. В список также вошли лица, которые, как утверждает МИД, «причастны к попыткам навязать» экономоператорам государств Центральной Азии соблюдение «нелегитимных и односторонних» западных санкций.