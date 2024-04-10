В Комрате запретили массовые акции на время визита Санду в Гагаузию

Санду в среду приехала с визитом в Комрат, административный центр Гагаузии. В конференц-зале местного университета у нее прошла встреча с мэрами и руководителями региональных служб, также она пообщалась со студентами. По сообщениям местных СМИ, у здания вуза прошла акция протеста, в рамках которой митингующие пытались добиться встречи с Санду, но полиция перекрыла им проход.