В Комрате запретили массовые акции на время визита Санду в Гагаузию

КИШИНЕВ, 10 апр — РИА Новости. Мэр Комрата Сергей Анастасов подписал распоряжение о запрете проведения массовых акций в городе на время визита в Гагаузию президента Молдавии Майи Санду ради «соблюдения мер общественной безопасности», сообщает в среду Telegram-канал новостного портала Gagauzia 24.
Санду в среду приехала с визитом в Комрат, административный центр Гагаузии. В конференц-зале местного университета у нее прошла встреча с мэрами и руководителями региональных служб, также она пообщалась со студентами. По сообщениям местных СМИ, у здания вуза прошла акция протеста, в рамках которой митингующие пытались добиться встречи с Санду, но полиция перекрыла им проход.
Telegram-канал новостного портала Gagauzia 24 опубликовал документ, в котором сказано, что мэр Комрата запретил проведение массовых мероприятий на время визита Санду. «Распоряжаюсь запретить на территории муниципия Комрат 10.04.2024 года с 08.00 часов до 17.00 часов (совпадает с мск) любое несанкционированное скопление людей, митинги, манифестации, марши-протесты, автопробеги, затрудняющие движение пешеходов и транспорта на территории муниципия Комрата с целью соблюдения мер общественной безопасности», — говорится в опубликованном документе. За исполнение этого распоряжения отвечает местный инспекторат полиции.
Позднее гагаузские порталы Gagauz Media и Gagauzia 24 сообщили, что Анастасов подтвердил им подлинность документа, опубликованного в соцсетях.
Санду в конце марта прибыла в Гагаузскую автономию на церемонию открытия ЛЭП Вулканешты — Кишинев, однако местные жители встретили ее протестами, жители автономии стояли у дорог с плакатами с антиправительственными лозунгами. Сообщалось, что кортеж Санду был вынужден объехать протестующих в гагаузском селе Конгаз по грунтовой дороге. Президент Молдавии заявила, что участникам протеста в Гагаузии заплатили, а организаторов акции она обвинила в причастности к криминальной группировке.
Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которую поддерживала партия «Шор». Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Молдавии до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства Молдавии, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.