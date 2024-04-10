Сколько солдат-срочников планируют призвать в молдавскую армию: решение кабмина

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. С апреля по июль 2024 года ряды Национальной армии Молдовы планируется укомплектовать 1450 солдатами-срочниками и 10 зачислить на краткосрочную военную службу, решение на заседании в среду приняло правительство.
По словам министра обороны Анатолия Носатого, призыв граждан на срочную военную службу осуществляется два раза в год поэтапно, согласно графику, разработанному Минобороны, с апреля по июль и с октября по январь.
Призывники должны пройти осмотр военно-медицинскими комиссиями.
Полная срочная военная служба в Национальной армии длится 12 месяцев, краткосрочная военная служба — 3 месяца.