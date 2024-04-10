Вашингтон
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько солдат-срочников планируют призвать в молдавскую армию: решение кабмина

Министр обороны Молдовы сообщил о планах призыва на срочную службу в апреле-июле.

Источник: Ministerul Apărării al Republicii Moldova

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. С апреля по июль 2024 года ряды Национальной армии Молдовы планируется укомплектовать 1450 солдатами-срочниками и 10 зачислить на краткосрочную военную службу, решение на заседании в среду приняло правительство.

По словам министра обороны Анатолия Носатого, призыв граждан на срочную военную службу осуществляется два раза в год поэтапно, согласно графику, разработанному Минобороны, с апреля по июль и с октября по январь.

Призывники должны пройти осмотр военно-медицинскими комиссиями.

Полная срочная военная служба в Национальной армии длится 12 месяцев, краткосрочная военная служба — 3 месяца.