Премьер Молдавии призвал объяснить, что страна не готовится к войне

КИШИНЕВ, 10 апр — РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан обратился к министру обороны Анатолию Носатому с просьбой объяснить, что республика не ведет подготовку к войне, несмотря на то что граждане республики получают повестки.
Речан на заседании правительства в среду попросил министерство обороны разобраться со слухами, которые возникают из-за рассылки повесток призывникам и резервистам.
«Паникеров становится все больше и больше. Министр, пожалуйста, объясните столько раз, сколько это необходимо, что такие вещи происходят десятилетиями, и мы не готовимся к войне».
Премьер попросил пересмотреть информацию в повестках и документах, которые предоставляются гражданским лицам и экономическим агентам. Речан настаивает, что в публичной информации не должно быть места для трактовок и двойных толкований.
Минобороны в марте сообщило, что планирует в этом году четыре раза провести учения для резервистов.
В конце февраля министерство обороны Молдавии начало проводить учет транспортных средств, которые принадлежат госпредприятиям и экономическим агентам. В случае объявления мобилизации автомобили должны быть переданы военным. Речь идет о действии закона о реквизиции имущества и выполнении трудовой обязанности в интересах общества, который действует в республике с 2002 года. В рамках этого же закона власти ежегодно составляют списки всех транспортных средств, которыми владеют госпредприятия и экономические агенты, а также лиц, которые способны управлять техникой.