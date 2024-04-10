«Главы знают, в каких местах наиболее высокие риски»: Текслер рассказал, как идет борьба с паводком на юге Челябинской области

— Спасибо всем, кто помогал справляться с паводком на юге региона. Хорошо отработали сотрудники МЧС, полиция, местные власти, коммунальные службы. Что называется, не без шероховатостей, но в целом ситуацию прошли достойно, — заявил глава региона.