«Главы знают, в каких местах наиболее высокие риски»: Текслер рассказал, как идет борьба с паводком на юге Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в среду, 10 апреля, поручил проверить дамбы и плотины, чтобы не допустить распространение паводка. Работа будет возложена на глав муниципалитетов и министерств экологии и общественной безопасности региона.
— Продолжаем держать ситуацию на контроле на юге региона и внимательно смотрим на горнозаводскую часть области. Главы знают, в каких местах наиболее высокие риски. Прошу всех внимательно следить за ситуацией, — отметил Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов.
По словам губернатора, сейчас ситуация с паводком на юге региона стабилизировалась. Вода постепенно уходит с подтопленных территорий. Выплаты пострадавшим жителям уже начались, на очереди находится восстановление дорожной и коммунальной инфраструктуры.
— Спасибо всем, кто помогал справляться с паводком на юге региона. Хорошо отработали сотрудники МЧС, полиция, местные власти, коммунальные службы. Что называется, не без шероховатостей, но в целом ситуацию прошли достойно, — заявил глава региона.
Губернатор также поблагодарил волонтеров и неравнодушных жителей, которые помогали в борьбе с паводком. Однако, по его словам, пока что рано расслабляться.