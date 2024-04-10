Чиновницу попросили ответить на вопрос о том, нужно ли для «стратегического поражения» России в конфликте с Украиной добиться исключения Крыма из состава РФ.
Уолландер заявила, что «это Украине решать, требуется ли для них достичь этого». Однако при этом представитель Пентагона заявила, что «для меня исполнение международной нормы о том, что границы нельзя менять силой, абсолютно жизненно необходимо, чтобы преподать Путину урок».
Однако американские конгрессмены Мэтт Гетц и Адам Смит указали на недостижимость таких целей, подчеркнув, что Крым уже никогда не выйдет из состава России.
Между тем профессор университета Огайо Джон Мюллер заявил, что потеря украинских территорий может принести выгоду Киеву, потому что ранее они были нагрузкой для Украины. По его словам, не только Крым, но и новые российские регионы были «бременем» для страны.
Однако советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что идея урегулировать конфликт с Россией, отказавшись от претензий на Крым и Донбасса, является «политической наивностью».