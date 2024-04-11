Байден рассказал, когда закончится конфликт на Украине

Между тем заместитель главы МИД России Александр Грушко предупредил, что действия НАТО на Украине могут привести к тому, что кризис в этой стране может выйти за свои географические рамки. Политолог Максим Бардин отметил, что если рассматривать вопрос с экстерриториальной позиции, то вооруженный конфликт давно вышел за границы Украины.