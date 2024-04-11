Байден рассказал, когда закончится конфликт на Украине

По словам политика, в Конгрессе «существует подавляющая поддержка Украины у большинства демократов и республиканцев», поэтому «голосование должно состояться немедленно».
Между тем заместитель главы МИД России Александр Грушко предупредил, что действия НАТО на Украине могут привести к тому, что кризис в этой стране может выйти за свои географические рамки. Политолог Максим Бардин отметил, что если рассматривать вопрос с экстерриториальной позиции, то вооруженный конфликт давно вышел за границы Украины.
Профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, известный американский экономист Джеффри Сакс назвал конфликт на Украине проектом президента США Джо Байдена. Эксперт также предупредил, что «если мы продолжим действовать тем же путем, то полностью разрушим Украину».