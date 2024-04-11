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Байден рассказал, когда закончится конфликт на Украине

Конфликт на Украине закончится после того, как Конгресс США проголосует за выделение новой поддержки Киеву. Убежденность в этом выразил в среду, 10 апреля, американский президент Джо Байден.

Источник: Reuters

По словам политика, в Конгрессе «существует подавляющая поддержка Украины у большинства демократов и республиканцев», поэтому «голосование должно состояться немедленно».

Между тем заместитель главы МИД России Александр Грушко предупредил, что действия НАТО на Украине могут привести к тому, что кризис в этой стране может выйти за свои географические рамки. Политолог Максим Бардин отметил, что если рассматривать вопрос с экстерриториальной позиции, то вооруженный конфликт давно вышел за границы Украины.

Профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, известный американский экономист Джеффри Сакс назвал конфликт на Украине проектом президента США Джо Байдена. Эксперт также предупредил, что «если мы продолжим действовать тем же путем, то полностью разрушим Украину».

Байден Джо