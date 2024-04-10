Эрдоган выразил соболезнования лидеру ХАМАС в связи с гибелью его детей и внуков

Ранее в этот же день представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы общей безопасности страны (ШАБАК) подтвердили ликвидацию в секторе Газа троих сыновей главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Уточнялось, что по указанию обеих структур военно-воздушные силы Израиля в среду нанесли по ним авиаудар. По данным ЦАХАЛ, в результате погибли командир ячейки военного крыла ХАМАС Амир Хания, а также военные оперативники движения Мохаммад и Хазем Хания. Исмаил Хания заявил, что это не повлияет на требования движения о прекращении огня.