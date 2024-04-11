Иран выразил соболезнования лидеру ХАМАС в связи с гибелью сыновей

Ранее Исмаил Хания заявил телеканалу Al Jazeera, что трое его сыновей и несколько внуков погибли в секторе Газа в результате удара Израиля. Лидер ХАМАС подчеркнул, что его сыновья остались с народом Палестины до последнего и не покинули палестинский анклав. Израиль, по мнению Хании, стремится «посредством убийства детей лидеров ХАМАС сломить сопротивление палестинского народа», однако позиция движения на переговорах не изменится из-за произошедшего. По данным телеканала Al Mayadeen, сыновья и внуки главы политбюро палестинского движения стали жертвами удара Израиля по лагерю для беженцев на севере сектора Газа. Всего из-за действий Израиля, по словам Хании, он потерял не менее 60 членов семьи.