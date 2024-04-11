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Иран выразил соболезнования лидеру ХАМАС в связи с гибелью сыновей

ДУБАЙ, 11 апреля. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян выразили соболезнования главе политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилу Хании в связи с гибелью его троих сыновей и нескольких внуков в результате израильского удара в секторе Газа.

Источник: РИА "Новости"

«Безумные действия жестокого сионистского режима (имеется в виду Израиль) заставили сильно скорбеть меня и иранский народ», — приводит слова Раиси его пресс-служба. Он отметил, что «это преступление сделало еще более очевидными» жестокость Израиля.

По мнению иранского президента, действия Израиля доказывают, что он «не способен противостоять силам фронта сопротивления и не придерживается никаких человеческих и моральных принципов». Раиси добавил, что «защитники прав человека своим молчанием создают почву для повторения подобных преступлений и определенно являются их соучастниками».

Глава МИД Ирана в телефонном разговоре с лидером ХАМАС отметил, что «эти жертвы укрепят веру и железную волю палестинского народа в деле сопротивления и в отстаивании Палестины и ускорят неизбежное поражение и падение» Израиля.

Ранее Исмаил Хания заявил телеканалу Al Jazeera, что трое его сыновей и несколько внуков погибли в секторе Газа в результате удара Израиля. Лидер ХАМАС подчеркнул, что его сыновья остались с народом Палестины до последнего и не покинули палестинский анклав. Израиль, по мнению Хании, стремится «посредством убийства детей лидеров ХАМАС сломить сопротивление палестинского народа», однако позиция движения на переговорах не изменится из-за произошедшего. По данным телеканала Al Mayadeen, сыновья и внуки главы политбюро палестинского движения стали жертвами удара Израиля по лагерю для беженцев на севере сектора Газа. Всего из-за действий Израиля, по словам Хании, он потерял не менее 60 членов семьи.