Главные анонсы 11 апреля

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который посетит РФ с рабочим визитом. В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего Госсовета Союзного государства, состоявшегося 29 января в Санкт-Петербурге.