Главные анонсы 11 апреля

- Госдума соберется на пленарное заседание.
- В Москве запланировано заседание Совета судей РФ, на котором, как ожидается, будет рассмотрено заявление об отставке генерального директора Судебного департамента при Верховном суде РФ Александра Гусева.
- Савеловский суд Москвы проведет беседу сторон в рамках иска судьи чемпионата и первенства России по танцевальному спорту, проходивших в МВЦ «Крокус Экспо», о защите чести, достоинства и деловой репутации. По мнению истца, ряд СМИ распространили информацию о том, что несовершеннолетних участников спортивных мероприятий не выпускали из здания в день теракта.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с главами и представителями комитетов по международным делам парламентов стран БРИКС.
- В Санкт-Петербурге аукционный дом «Литфонд» проведет торги, приуроченные ко Дню космонавтики. Будут выставлены: автографы космонавтов Юрия Гагарина, Валентины Терешковой, Германа Титова и других.
- Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит заявление индивидуального предпринимателя Виталии Червоновой к правительству региона, в котором она просит признать незаконным распоряжение об изъятии у нее земельного участка в центре Челябинска под строительство линии метротрамвая.
- В Вене пройдет внеочередное заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии, созванное в связи с ситуацией на Запорожской АЭС.
- Во Франкфурте-на Майне пройдет заседание совета управляющих Европейского центрального банка по монетарной политике. По его итогам будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время. После глава ЕЦБ Кристин Лагард проведет пресс-конференцию.
- В Словакии состоится совместное заседание правительства страны и правительства Украины.
- В Вашингтоне премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент США Джо Байден и его филиппинский коллега Фердинанд Маркос-младший проведут трехсторонний саммит. Также Фумио Кисида выступит на совместном заседании Палаты представителей и Сената США.
- В Вашингтоне состоится выступление директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой в Атлантическом совете. Тема: «Глобальный экономический прогноз и политические приоритеты».
- В Берне запланирована передача в Федеральную канцелярию собранных инициативной группой подписей в поддержку общенационального референдума о строгом соблюдении страной нейтралитета, о неучастии в НАТО и запрете на принятие страной санкций, не получивших одобрения ООН.
- В КНДР пройдет визит делегации Китая во главе с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
- В Латвии пройдет заседание сейма, на котором, как ожидается, будет назначен новый министр иностранных дел.
- В Нью-Йорке пройдет пленарное заседание в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН, посвященное применению права вето.
- В Казахстане пройдет визит председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили.
Главные анонсы 11 апреля
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который посетит РФ с рабочим визитом. В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего Госсовета Союзного государства, состоявшегося 29 января в Санкт-Петербурге.