Байден заявил о готовности к диалогу с КНДР без предварительных условий

«Я неоднократно говорил, что мы (США. — Ред.) в любое время и без предварительных условий сами открыты к диалогу с КНДР. По этой причине я верю и в Японию», — указал он в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой по итогам переговоров в Белом доме.