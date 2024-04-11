Вашингтон
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала иронией санкции ЕС и воровство госактивов РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 11 марта отреагировала на критику прошедших в РФ президентских выборов со стороны главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля.

Источник: РИА "Новости"

Захарова процитировала слова Борреля, который назвал «иронией» выборы главы государства в России. По его мнению, они не соответствовали демократическим стандартам. В ответ на это заявление Захарова подчеркнула, что дипломату не следует говорить про иронию и демократию.

Настоящая и очень горькая ирония — это наштампованные Евросоюзом по американским доносам санкции, уничтожение собственной экономики, воровство российских активов. А сама конструкция Еврокомиссии — это ироничный стандарт недемократичности.

Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ

Ранее, 21 марта, немецкий политолог, экономист, доктор экономических наук Айк Хамер рассказал «Известиям», что использование ЕС доходов от замороженных активов Центробанка (ЦБ) РФ может повлечь за собой «конец западных валют» из-за глобальной утраты доверия между странами.

13 марта Reuters со ссылкой на анонимного высокопоставленного европейского чиновника сообщило, что после завершения специальной военной операции ЦБ России может подать в суд такое количество исков в сторону Euroclear, что бельгийский Центробанк будет вынужден изъять лицензию компании. Это приведет к глобальному финансовому кризису, уточнило издание.

МИД России пообещал 10 февраля жесткую реакцию на действия западных стран по отправке замороженных активов на помощь Украине. Планы ЕС по конфискации активов в ведомстве назвали экономическим бандитизмом и подчеркнули, что они грубо нарушают международное право, причем ЕС сам это признает.

Западные страны ужесточили санкционное давление на РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

Захарова Мария
ЕС
санкции