Киев пообещал жестко просить об оружии

Министр пообещал обратиться к жестким методам. «Да, люди могут меня ненавидеть, и я могу испортить отношения. Другая часть меня говорит, что дипломатия — это прежде всего личные отношения. Но потом я велел этой части заткнуться, и та часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, но, похоже, ничего не помогает», — рассказал Кулеба.