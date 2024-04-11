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Военнослужащий из Иркутска погиб в зоне СВО

Его родным передали орден Мужества.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Военнослужащий из Иркутска Евгений Чимиричин погиб в зоне СВО при исполнении воинского долга. Об этом сообщают в администрации города.

Известно, что мужчине было 46 лет. Недавно в здании городской мэрии состоялась церемония передачи орденов Мужества семьям погибших бойцов. Награды удостоился и Евгений. Кроме того, ордена Мужества передали родным Евгения Якушина, Александра Верхотурова и Баиржона Джураева. Все они погибли во время исполнения боевых задач.

— Мы отдаем дань дань глубокого уважения подвигу иркутян, которые погибли при исполнении воинского и гражданского долга. Это настоящие мужчины, выбравшие путь защитников Отечества, — сказал мэр Иркутска Руслан Болотов.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Приангарье подготовлены первые списки на увеличенные выплаты участникам СВО.