Военнослужащий из Иркутска погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Иркутска Евгений Чимиричин погиб в зоне СВО при исполнении воинского долга. Об этом сообщают в администрации города.
Известно, что мужчине было 46 лет. Недавно в здании городской мэрии состоялась церемония передачи орденов Мужества семьям погибших бойцов. Награды удостоился и Евгений. Кроме того, ордена Мужества передали родным Евгения Якушина, Александра Верхотурова и Баиржона Джураева. Все они погибли во время исполнения боевых задач.
— Мы отдаем дань дань глубокого уважения подвигу иркутян, которые погибли при исполнении воинского и гражданского долга. Это настоящие мужчины, выбравшие путь защитников Отечества, — сказал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Приангарье подготовлены первые списки на увеличенные выплаты участникам СВО.