Военнослужащий из Иркутска погиб в зоне СВО

Известно, что мужчине было 46 лет. Недавно в здании городской мэрии состоялась церемония передачи орденов Мужества семьям погибших бойцов. Награды удостоился и Евгений. Кроме того, ордена Мужества передали родным Евгения Якушина, Александра Верхотурова и Баиржона Джураева. Все они погибли во время исполнения боевых задач.