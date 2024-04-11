Мэр Красноярска Владислав Логинов встретился с дипломатом Азаматом Кабаевым

Ранее сообщалось о том, что на чемпионат по роботехнике в Красноярске приехали 400 команд. Ребятам представилась уникальная возможность не только представить экспертам свои разработки и идеи, но и получить на месте реальную помощь и совет от старших товарищей, а также обменяться опытом с участниками из других регионов.