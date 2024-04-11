Мэр Красноярска Владислав Логинов встретился с дипломатом Азаматом Кабаевым

Мэр Красноярска Владислав Логинов встретился с руководителем Канцелярии Посольства Киргизской Республики в РФ Азаматом Кабаевым. Об этом сообщили в мэрии.
В рамках встречи они обсудили вопросы межмуниципального сотрудничества.
Открывая встречу, глава города отметил, что в последнее время взаимоотношения Красноярска с муниципалитетами Киргизской Республикой в таких сферах, как культура, образование, спорт, экономика вышли на новый уровень и поздравил гостей с главным праздником для всех мусульман — Ураза-Байрам.
Руководитель Канцелярии Посольства Киргизской Республики в Российской Федерации в Красноярске поблагодарил Владислава Логинова и всех, кто принимал участие в организации масштабного международного события в мире технического творчества — Национального чемпионата по робототехнике «Красноярск 5.0», за тёплый приём команды юных робототехников из Бишкека.
В ходе встречи они также обсудили предстоящий визит мэрии Джалал-Абада, проведение в Красноярске ХI Российско-Киргизской межрегиональной конференции и другие вопросы.
Ранее сообщалось о том, что на чемпионат по роботехнике в Красноярске приехали 400 команд. Ребятам представилась уникальная возможность не только представить экспертам свои разработки и идеи, но и получить на месте реальную помощь и совет от старших товарищей, а также обменяться опытом с участниками из других регионов.